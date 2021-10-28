شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تحتفل بعيدها السنوى بحضور وزير العدل .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل، فعاليات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من نقيب المحامين، تليها كلمة وزارة العدل، ثم كلمة الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتنتهي وقائع الجلسة الافتتاحية بتسلم نقيب المحامين، درع المحاماة إلى المستشار وزير العدل، ثم تكريم لأساتذة الأجيال، ويتبع ذلك استراحة قصيرة.

وتشتمل جلسات المؤتمر على؛ الجلسة الصباحية ويتم خلالها مناقشة "المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة"، ويتناول المؤتمر في الجلسة المسائية "المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم، في حوار مع رجائي عطية نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين التوصيات في ختام الأعمال.