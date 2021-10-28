شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش 8 اقتراحات برغبة لإنشاء كبارى ومواقف ومحطات سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر رئيس اللجنة، اجتماع يوم الاثنين بالأسبوع المقبل، لمناقشة 8 اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، تتعلق بطلبات خاصة بإنشاء كبارى ومواقف ومحطات سكك حديدية.

ويتناول اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان، الأول بشأن إنشاء كوبرى يربط جزيرة بوحة الطوايل بمركز ساقلتة بالطريق الزراعى الغربى بمحافظة سوهاج، والثانى بشأن إنشاء كوبرى يربط الطريق السريع الزراعى الشرقى بمركز ساقلتة بالكتل السكنية شرق ترعتى نجع حمادى والسلامونى بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشان إنشاء كوبرى لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إقامة محطات السكك الحديدية بمركزى سيدى سالم، مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن استئناف الأعمال بالطريق الحر فى المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر - الزقازيق حتى الطريق الإقليمى بمحافظة الشرقية.

كما يشهد الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب وتحويلها إلى محطة رئيسية بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن رفع كفاءة طريق الإسماعيلية - القنطرة غربن والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.