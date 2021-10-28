غرفة سياحة الغوص بجنوب سيناء: تدريب الغواصين للحفاظ على البيئة البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، إن الغرفة تحرص على حماية الحياة البحرية في خليج العقبة والبحر الأحمر بوجه عام، لتطبيق مبادئ الإدارة البيئية المتكاملة، من خلال تدريب جميع العاملين في مجال الغوص على طرق الحفاظ على الحياة البحرية.

وأضاف أن عدد كبير من العاملين في الغوص نجح في اجتياز الاختبارات الخاصة بمبادرة "جرين فينز"، الرائدة في تقديم خدمات الغوص بطريقة صديقة للبيئة، وذلك عن طريق تقليل أي أثر قد يسببه الغوص على البيئة.

وأوضح رئيس غرفة سياحة الغوص اليوم الخميس، أن "جرين فينز" هي الشهادة البيئية التطوعية الوحيدة المعترف بها دوليًا، والتي تقدم نهجًا للإدارة المستدامة لمشغلي الغوص والسنوركل.

وأكد أنه من أهم الشروط العضوية في "جرين فينز"، أن يجتاز العاملين في الغوص أو السنوركل اختبارات يجري خلالها تقييم تأثيرهم على بيئة البحر الأحمر، وذلك من قبل فريق تقييم "جرين فينز".