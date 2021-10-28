أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر شراء الدينار الكويتي وارتفع سعر بيعه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته أمس، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 6 قروش إلى 49.33 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.21 جنيه.

واستقر سعر الدينار الأردني عند 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

وظل سعر الدينار البحريني ثابتا عند 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.