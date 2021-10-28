رئيسة تايوان: لدينا تعاون واسع أمريكا لتعزيز قدراتنا الدفاعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أكدت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، اليوم الخميس، على وجود قوات أميركية على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لتدريب القوات التايوانية.

وقالت إينغ وين في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية ردا على سؤال حول عدد العسكريين الأمريكيين المتواجدين في تايوان: “لدينا تعاون واسع مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز قدراتنا الدفاعية. ليس هناك عدد كبير [من العسكريين الأمريكيين] كما يُعتقد”.

ويأتي تصريح رئيسة تايوان بعدما ذكر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مجموعة من القوات الأميركية متواجدة بشكل سري في تايوان لتدريب القوات التايوانية.

واعتبرت إينغ وين أن التهديد من جانب الصين يتنامى كل يوم، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في دعم الولايات المتحدة لتايوان في حال تعرضها للهجوم من قبل بكين.

وأكدت إينغ وين استعداد تايوان للجلوس على طاولة المفاوضات والتحدث حول نقاط الخلاف مع الصين.

وتدعم الولايات المتحدة تايوان على كافة المستويات وتزودها بالإمكانيات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة الصين التي تعتبر أن بحر الصين الجنوبي بغالبيته يقع ضمن سيادتها، وتعتبر أن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزء لا يتجزّأ من أراضيها.