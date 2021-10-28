الهند ترفض “الحياد الكربوني”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - أعلنت الهند، الأربعاء، رفضها للدعوات الدولية بالإعلان عن هدف الحياد الكربوني رغم الضغوط الذي يواجهها ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعتقد الهند أنه من الأهمية بمكان أن يضع العالم مسارا لخفض الانبعاثات الكربونية وتجنب الارتفاع الخطير في درجات الحرارة العالمية.

يأتي ذلك قبل أيام من قمة الأمم المتحدة المرتقبة للمناخ (كوب 26) المزمع عقدها الأسبوع المقبل في غلاسكو بإسكتلندا.

وسيجتمع رؤساء وممثلو ما يقرب من 200 دولة في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر لإجراء محادثات بهدف تعزيز العمل لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس 2015.

وقال سكرتير وزارة البيئة الهندية، آر بي جوبتا، للصحافيين إن “الإعلان عن صفر صافي انبعاثات كربونية ليس هو الحل لأزمة المناخ”.

وأضاف أن “كمية الكربون التي المنبعثة في الغلاف الجوي قبل الوصول إلى صافي الصفر هي الأكثر أهمية”.

بدوره، قال وزير البيئة الهندي، بوبندرا ياداف، إنه سيقيس نجاح مؤتمر غلاسكو من خلال مقدار ما يقدمه من تمويل للمناخ لمساعدة العالم النامي على خفض انبعاثاته مع ضمان النمو الاقتصادي.

وكانت دول عدة بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنت عن هدفها بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، وعند هذه النقطة ستصدر تلك الدول كمية من الغازات الدفيئة التي يمكن امتصاصها من خلال الغابات والمحاصيل والتربة.

كما حددت كل من الصين – أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري – والسعودية أهدافا مماثلة بحلول عام 2060، لكن هذه الأهداف لا معنى لها إلى حد كبير دون اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت الراهن، كما يقول المنتقدون.

والتزمت الهند بخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 33 إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005، وتحقيق انخفاض بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2016.

يقول بعض خبراء البيئة إن الهند يمكن أن تفكر في خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 40 بالمئة اعتمادا على التمويل وما إذا كان لديها إمكانية الوصول إلى تقنيات أحدث.

قال مسؤولون إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيحضر اجتماعات غلاسكو في إشارة لكيفية تعامل البلاد مع تغير المناخ على محمل الجد، بينما لا يتوقع حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ.