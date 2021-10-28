الولايات المتحدة تطرد شركة اتصالات صينية لـ”تهديدها الأمن القومي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على أمر بطرد شركة China Telecom Americas Corp من السوق الأمريكية في غضون 60 يوما، بحجة أنها تمثل “تهديدا للأمن القومي الأمريكي”.

وقالت اللجنة إنه “يتعين على الشركة التوقف عن تقديم الخدمات المحلية والدولية، لأن الصين يمكن أن تستغل هذه الخدمات للانخراط في أنشطة تجسس وأنشطة ضارة أخرى ضد الولايات المتحدة”.

يذكر أنه تم سحب شركة China Telecom من البورصة الأمريكية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسبب مخاوف من أن تكون الشركة المملوكة للدولة الصينية تعمل مع الجيش الصيني.

وقالت اللجنة في بيان سابق حول الشركة إن اتصالاتها “تظهر نقصا في الصراحة والجدارة بالثقة والموثوقية”.

هذا ولم تعلن الصين بعد عن أي تحركات ضد الولايات المتحدة لطرد شركاتها من السوق الأمريكية، لكنها قالت سابقا إنها ستحمي شركاتها من رد الفعل الأمريكي.