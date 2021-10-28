قائد الجيش السوداني البرهان يعفي 6 سفراء من مناصبهم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، الأربعاء، أن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعفى 6 سفراء سودانيين من مناصبهم.

وأعفى البرهان كلاً من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

وكان مصدر دبلوماسي صرح لرويترز، الثلاثا، بأن سفراء السودان لدى 12 دولة، منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، رفضوا التطورات الأخيرة في السودان، الاثنين.

وكثفت القوى الأمنية، الأربعاء، حملة التوقيفات التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الجيش، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة.