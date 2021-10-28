شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الجثث من الحيوانات ملقاة على الشواطئ.. ماذا يحدث في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
في ظاهرة غريبة، أثارت قلقا واسعا في بريطانيا، جرفت مياه البحر آلاف المخلوقات الميتة على شواطئ شمال شرقي البلاد.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وكالة البيئة البريطانية، أنها تعمل مع جهات أخرى للتحقيق من الأسباب التي أدت لظهور جثث آلاف الحيوانات.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد ظهر من بين هذه الحيوانات النافقة المئات من سرطان البحر، على طول الشواطئ.
كما ظهرت كميات من القشريات الرخوة على الشواطئ، إضافة إلى كميات كبيرة من النباتات والأعشاب البحرية.
وقد تراكمت أكوام الأعشاب البحرية ووصلت على ارتفاع يصل إلى مستوى طول الإنسان، مع انتشار رائحة مروعة للغاية، بسبب تحلل جثث الحيوانات.
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الجثث من الحيوانات ملقاة على الشواطئ.. ماذا يحدث في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.