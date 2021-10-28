شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الجثث من الحيوانات ملقاة على الشواطئ.. ماذا يحدث في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

في ظاهرة غريبة، أثارت قلقا واسعا في بريطانيا، جرفت مياه البحر آلاف المخلوقات الميتة على شواطئ شمال شرقي البلاد.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وكالة البيئة البريطانية، أنها تعمل مع جهات أخرى للتحقيق من الأسباب التي أدت لظهور جثث آلاف الحيوانات.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد ظهر من بين هذه الحيوانات النافقة المئات من سرطان البحر، على طول الشواطئ.

كما ظهرت كميات من القشريات الرخوة على الشواطئ، إضافة إلى كميات كبيرة من النباتات والأعشاب البحرية.

وقد تراكمت أكوام الأعشاب البحرية ووصلت على ارتفاع يصل إلى مستوى طول الإنسان، مع انتشار رائحة مروعة للغاية، بسبب تحلل جثث الحيوانات.