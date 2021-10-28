انت الان تتابع خبر النفط تحصي مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النفط ، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ( 92) مليونا (422) الفا و(485) برميلاً ، بايرادات بلغت ( 6 ) مليار و( 777 ) مليون و (134) الف دولار ".
واشارت الاحصائية الى ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليونا و(224) الفا و ( 354 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(922) الفا و(857) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (275) الف و (274) برميلا فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (73.328 ) دولارا ."
واوضحت الوزارة خلال البيان ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
واشارت الاحصائية الى ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليونا و(224) الفا و ( 354 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(922) الفا و(857) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (275) الف و (274) برميلا فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (73.328 ) دولارا ."
واوضحت الوزارة خلال البيان ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".