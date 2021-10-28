شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع في حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم (بالارقام) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، إلى 245 مليونا و820 ألف شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و988 ألف حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء 222 مليونا و806 آلاف و231 حالة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة، الأربعاء، وهو معدل أعلى مما سجل في اليوم السابق، إذ بلغ 871 إصابة و42 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 327286 من ضمنهم 276358 حالة تم شفاؤها، و18428 حالة وفاة".

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 59 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 23 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 50 في اليوم السابق.

ورصدت معظم الإصابات الجديدة في شمال الصين، حيث سُجلت حالات في إقليم قانسو ومنطقتي نينجشيا ومنغوليا الداخلية والعاصمة بكين وإقليم هيلونججيانج.

وسجلت الصين 31 إصابة جديدة دون أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل السلطات وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 4636 وفاة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الأربعاء ما إجماليه 96938 إصابة مؤكدة بالفيروس.

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت، الأربعاء، 433 وفاة جديدة سببها كوفيد-19 و17184 إصابة مؤكدة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 606679 وفاة ناجمة عن الفيروس.

خففت أستراليا، الخميس، مستوى تحذير السفر المرتبط بكوفيد-19 بالنسبة لعدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، فيما تستعد لإعادة فتح حدودها الأسبوع المقبل للمرة الأولى في أكثر من 18 شهرا.

وسترفع أستراليا حظر السفر إلى الخارج للسكان الذين حصلوا على تطعيم كامل بداية من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد زيادة قوية في التطعيمات فيما تتطلع سيدني وملبورن، أكبر مدن أستراليا، لاستقبال المسافرين الوافدين من الخارج دون حجر صحي.

وبينما تبدأ أستراليا تخفيف قيود السفر، سجلت ولاية فيكتوريا، الخميس، أكبر عدد يومي للوفيات خلال تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا، حيث بلغت الوفيات الجديدة 25، إضافة إلى تسجيل 1923 إصابة في أعلى زيادة للإصابات في 4 أيام.

وسجلت نيو ساوث ويلز المجاورة، التي تضم سيدني، 293 إصابة جديدة انخفاضا من 304، الأربعاء.

ورغم موجة السلالة دلتا، لا تزال أعداد الإصابة بالفيروس في أستراليا قليلة نسبيا وفقا للمقاييس العالمية، إذ سجلت البلاد في المجمل نحو 166 ألف إصابة و1694 وفاة.

وبموجب تحديث تحذيرات السفر، أُلغي نصح عدم السفر الذي طُبق على جميع الوجهات في مارس/آذار 2020. لكن لن يتم خفض تحذير السفر إلى أي بلد إلى ما دون المستوى الثاني الذي يدعو لتوخي درجة عالية من الحذر.

المكسيك تسجل 4800 إصابة جديدة

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة بالمكسيك، الأربعاء، تسجيل 4797 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و386 وفاة، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 3 ملايين و793783 والوفيات إلى 287274.

ويقول المسؤولون إن أرقام الوزارة تقل كثيرا على الأرجح عن إصابات ووفيات كورونا في ظل عدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاءتسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 425 ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 945201 حالة في المغرب.

كما سجل المغرب 11 حالة وفاة جديدة، انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14647.