محمد الفلاح - بقاء السفراء العشرة.. قربان أردوغان لضمان لقاء بايدن بجلاسكو

الخميس 28 أكتوبر 2021

قدم الرئيس التركي قرار تراجعه عن طرد 10 سفراء غربيين "قربانا" لنظيره الأمريكي لمحاولة لقائه الأسبوع المقبل في جلاسكو.



وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعد استحواذ نظام رجب طيب أردوغان على نظام دفاع روسي رغم عضوية بلاده في الحلف الأطلسي.

وقال أردوغان لوسائل الإعلام التركية على متن الطائرة في طريق عودته من أذربيجان: "يبدو أننا سنلتقي في جلاسكو بدلاً من روما".

ويشارك أردوغان في قمة مجموعة العشرين السبت في روما، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو باسكتلندا.

وأضاف: "يبدو أن الجدول الزمني في روما وذاك في جلاسكو قد تغير"، حيث كان يتوقع إجراء لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي على هامش مجموعة العشرين.

والأربعاء عقد مسؤولون أمريكيون وأتراك محادثات في أنقرة لوضع اللمسات الأخيرة على قرار اخراج تركيا من برنامج انتاج طائرات اف-35 ستيلث المقاتلة وفسخ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن اللقاء في أنقرة جاء "لمعالجة القضايا المتبقية الناتجة عن سحب تركيا من برنامج أف-35، والذي تم الانتهاء منه في 23 سبتمبر/أيلول".

وكان سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد، قد أصدروا في 18 أكتوبر/تشرين الأول بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الناشط عثمان كافالا.