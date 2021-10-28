شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تبحث "ارتفاعا غير عادي" لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها تبحث "ارتفاعا غير عادي" في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما سجلت 5324 إصابة جديدة يوم الأربعاء في أعلى زيادة منذ بداية الجائحة.

وسجلت سنغافورة أيضا عشر وفيات جديدة بالفيروس مما رفع العدد الإجمالي إلى 349 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تبحث أمر تلك الزيادة غير العادية في الحالات خلال وقت قصير نسبيا، وستراقب عن كثب الاتجاهات خلال الأيام القليلة المقبلة".

مددت سنغافورة الأسبوع الماضي أجل بعض القيود الاجتماعية لاحتواء انتشار فيروس كورونا لمدة شهر تقريبا بهدف تخفيف الضغط على النظام الصحي.

وأعادت السلطات فرض قيود تشمل الحد من التعاملات الاجتماعية وتناول الطعام في الخارج إلى شخصين.

وتم تطعيم نحو 84 بالمئة من سكان سنغافورة لحمايتهم من الفيروس.