شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعثر على رفات جنود في المنطقة منزوعة السلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت كوريا الجنوبية على أكثر من 24 شريحة عظمية يفترض أنها لجنود من القوات التي قتلت في الحرب الكورية (1953-1950) ، وذلك خلال أعمال التنقيب الأخيرة في موقع قتال سابق، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع اليوم الخميس.

واكتشف الجيش 26 قطعة عظمية و 5132 أداة، بما فيها معدات قتالية ، في سلسلة جبال وايت هورس، داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وذكرت الوزارة أنه يعتقد أن الكثير منها يخص القوات الكورية الجنوبية الذين سقطوا.

وفي أيلول، بدأت الوزارة أعمال التنقيب هناك كجزء من الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق عسكري بين الكوريتين لعام 2019، بما في ذلك مشروع الاسترداد المشترك للرفات. وتقوم كوريا الجنوبية حاليا بتنفيذ المشروع بمفردها، حيث لا تزال الجارة الشمالية لا تستجيب للدعوات إلى الانضمام إليها.