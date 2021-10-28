شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحتجز قارب صيد بريطاني وتصادر آخر بعد اندلاع خلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجزت فرنسا قارب صيد بريطاني وصادرت آخر بعد اندلاع خلاف بين لندن وباريس بشأن حقوق الصيد وتصاعد التوترات بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصرح متحدث باسم الحكومة الفرنسية سابقا بأن فرنسا قد تعطل تدفق التجارة مع بريطانيا وإمدادات الطاقة إلى جزر المملكة المتحدة، بسبب قلة تراخيص الصيد الممنوحة للقوارب الفرنسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.