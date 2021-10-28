شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مهمة عن إسهامات "تكافل وكرامة" أبرزها دعم 3 ملايين و370 ألف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إحداث نقلة نوعية للريف المصرى كما عملت منذ اليوم الأول على تحسين حياة المواطن فى الريف المصرى، واستطاعت تطوير الخدمات الأساسية في مختلف قرى الجمهورية، كما قدمت مردودا إيجابيا للغاية فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة عن هذا البرنامج: