شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات حياة كريمة فى دعم مشروع "سكن كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مبادرة حياة كريمة مردودا إيجابيا للغاية في مشروع "سكن كريم" الذى تبنته المبادرة الرئاسية لتوفير سكن يناسب المواطنين ويضمن لهم مستوى معيشة أفضل ورصدت الدولة ميزانية كبيرة لدعم هذا البرنامج الذى استفاد منه آلاف المواطنين حتى الآن كما أنها ساهمت فى توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من مليون أسرة ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إسهامات المبادرة في هذا الصدد: