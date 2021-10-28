شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات حياة كريمة فى دعم مشروع "سكن كريم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت مبادرة حياة كريمة مردودا إيجابيا للغاية في مشروع "سكن كريم" الذى تبنته المبادرة الرئاسية لتوفير سكن يناسب المواطنين ويضمن لهم مستوى معيشة أفضل ورصدت الدولة ميزانية كبيرة لدعم هذا البرنامج الذى استفاد منه آلاف المواطنين حتى الآن كما أنها ساهمت فى توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من مليون أسرة ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إسهامات المبادرة في هذا الصدد:
- ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الجاري 2021-2022.
- بلغت نسبة الزيادة في دعم الدولة لبرنامج الإسكان الاجتماعى إلى 36.8% عن العام المالي السابق.
- بلغ فارق الدعم النقدى للبرنامج حوالى 4.1 مليار جنيه .
- 3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق في مبادرة سكن كريم.
- خصصت الدولة 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.