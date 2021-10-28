محمد الفلاح - البرهان يعفي 6 سفراء سودانيين من مناصبهم

الخميس 28 أكتوبر 2021

أعفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 6 سفراء سودانيين من مناصبهم، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي، الأربعاء.



والدبلوماسيون الذين يسري عليهم قرار البرهان، هم سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، ورئيس البعثة السودانية في جنيف.

وكان مصدر دبلوماسي قال لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا، قد رفضوا سيطرة الجيش على السلطة في السودان، الاثنين.