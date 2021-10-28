شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تخفف تحذير السفر المرتبط بكورونا قبيل فتح الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت أستراليا اليوم الخميس مستوى تحذير السفر المرتبط بكوفيد-19 بالنسبة لعدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فيما تستعد لإعادة فتح حدودها الأسبوع المقبل للمرة الأولى في أكثر من 18 شهرا.

وسترفع أستراليا حظر السفر إلى الخارج للسكان الذين حصلوا على تطعيم كامل بداية من الأول من نوفمبر بعد زيادة قوية في التطعيمات فيما تتطلع سيدني وملبورن، أكبر مدن أستراليا، لاستقبال المسافرين الوافدين من الخارج دون حجر صحي.

وبينما تبدأ أستراليا تخفيف قيود السفر، سجلت ولاية فيكتوريا اليوم الخميس أكبر عدد يومي للوفيات خلال تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا حيث بلغت الوفيات الجديدة 25، إضافة إلى تسجيل 1923 إصابة في أعلى زيادة للإصابات في أربعة أيام.

وسجلت نيو ساوث ويلز المجاورة، التي تضم سيدني، 293 إصابة جديدة انخفاضا من 304 يوم الأربعاء.

ورغم موجة السلالة دلتا، لا تزال أعداد الإصابة بالفيروس في أستراليا قليلة نسبيا وفقا للمقاييس العالمية إذ سجلت البلاد في المجمل نحو 166 ألف إصابة و1694 وفاة.

وبموجب تحديث تحذيرات السفر، أُلغي نصح عدم السفر الذي طُبق على جميع الوجهات في مارس آذار 2020. لكن لن يتم خفض تحذير السفر إلى أي بلد إلى ما دون المستوى الثاني الذي يدعو لتوخي درجة عالية من الحذر.