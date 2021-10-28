شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 100 حاوية من سفينة شهدت حريقا قبالة كولومبيا البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خفر السواحل الكندي اليوم الأربعاء إن أكثر من 100 حاوية سقطت من سفينة محملة بشحنة تشمل كيماويات تعدين نشب فيها حريق قبالة سواحل كولومبيا البريطانية، ارتفاعا من إحصاء سابق شمل 40 حاوية.

وشب الحريق في حاويات يوم السبت على متن سفينة الشحن زيم كينجستون. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وكتب خفر السواحل الكندي على تويتر "مع السيطرة على الحريق، تمكن طاقم زيم كينجستون من الوصول إلى المساحة المخصصة للحاويات على السفينة. إنهم يعتقدون الآن أن 106 حاويات سقطت وليس 40. عدد الحاويات التي تضم بضائع خطيرة اثنتان دون تغيير".

وسيقوم مفتشون من إدارة النقل في كندا بفحص السفينة وتوجيهها إلى ميناء لإنزال الشحنة.

وسقطت أكثر من 100 حاوية تضم ألعابا وملابس وقطع غيار سيارات وأخرى صناعية وأثاثا من السفينة وسط أمواج عاتية قرب بورت أنجليس.

وتم إجلاء 16 من أفراد طاقم زيم كينجستون يوم السبت وبقي خمسة حيث انضم إليهم أفراد من هيئة إنقاذ وإطفاء لإخماد الحريق، حسبما أفادت شركة داناوس للشحن التي تشغل السفينة.