برشلونة يقرر إقالة كومان

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أقال النادي رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو".

وأضاف: "رونالد كومان سيودع الفريق، الخميس، في المدينة الرياضية".



واختتم البيان: "يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".

وتعد خسارة اليوم، الثانية على التوالي لبرشلونة في الليجا عقب السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-1)، خلال الجولة الماضية، كما أنها الهزيمة الثالثة للبارسا في الليجا هذا الموسم.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.