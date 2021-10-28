انت الان تتابع خبر برشلونة يقرر إقالة كومان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-28 | 00:42
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أعلن نادي برشلونة إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق من منصبه، بعد النتائج المخيبة، والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، الأربعاء، في الجولة الـ11 من الليجا.
وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أقال النادي رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو".
وأضاف: "رونالد كومان سيودع الفريق، الخميس، في المدينة الرياضية".
واختتم البيان: "يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".
وأضاف: "رونالد كومان سيودع الفريق، الخميس، في المدينة الرياضية".
واختتم البيان: "يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".
وتعد خسارة اليوم، الثانية على التوالي لبرشلونة في الليجا عقب السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-1)، خلال الجولة الماضية، كما أنها الهزيمة الثالثة للبارسا في الليجا هذا الموسم.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.
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