جريمة عمرها ٣ سنوات.. الخالة وزوجها قتلا طفلة السفاح وألقيا جثتها في القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طوال 3 سنوات شعرت الخالة بحجر ثقيل على صدرها لم يتزحزح قيد أنملة حتى تكشف المستور. جريمة قتل مؤسفة اقترفتها وزوجها في حق طفلة شقيقتها بعدما انهالا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة ثم تخلصا من جثتها بالقمامة. ظن الزوجا أن الأمر قد انتهى لكن جلسة مصارحة تسرب مضمونها لرجال المباحث زج بهما خلف القضبان.

معلومات وردت إلى العقيد مصطفى خليل مفش فرقة وسط الجيزة، باركاب سيدة وزوجها جريمة قل في حق ابنة شقيقتها منذ ٣ سنوات تحديدا عام 2019.

توجيهات سريعة من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية؛ للتأكد من صحة الواقعة.

جهود البحث والتحري للرائد أحمد صبري وكيل الفرقة أكدت صحة المعلومات، وأن راقصة حملت سفاحًا من حارس شخصي "بودي جارد" يعملان سويًا بملهى ليلي.

أنجبت الراقصة طفلة وتولت رعايتها حتى بلغت عامين لتترك مهما تربيتها إلى شقيقتها بمنطقة أرض اللواء على وعد بمداومة الحضور للاطمئنان على طفلتها.

مع تغيب الأم وكثرة بكاء الصغيرة انهالت الخالة وزوجها عليها بالضرب حى أنها فارقت الحياة في إحدى المرات لم يتحمل جسدها الهزيل وصلة الضرب.

تخلص الخالة وزوجها من جثة الطفلة بمقلب قمامة ولدى سؤال الأم عنها كانت أختها تخبرها "دي عند أبوها" والعكس صحيح لدى سؤال الأب.

استمر الحال حتى تسربت معلومة من جلسة مصارحة إلى المباحث. عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة ومعاونيه الرائد أحمد فاروق والنقيب مصطفى عبد الستار من ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.