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الأمم المتحدة: سفراء غربيون يلتقون حمدوك بمقر إقامته

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إن سفراء من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التقوا برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمودك في مقر إقامته الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت البعثة على تويتر أن السفراء وجدوا حمدوك بصحة جيدة.

ونقلت رويترز عن حمودك قوله، إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديداً لاستقرار السودان وأمنه"، محذرًا من استخدام العنف ضد المحتجين.

وتعترف الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولاً أخرى، بعبدالله حمودك رئيسًا لوزراء السودان، رغم قرار رئيس مجلس السيادة بحل مجلسي الوزراء والس

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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