حريق هائل في محال تجارية خلف وزارة الثقافة بالكيت كات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شب حريق هائل في عدد من المحال التجارية خلف وزارة الثقافة، بمنطقة الكيت كات، شمال الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة خلف وزارة الثقافة بجوار محكمة الأسرة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء. وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في المحلات بين البلوكات، وجار محاصرة ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.