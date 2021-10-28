طهران “ليست متحمسة كثيراً” لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده “ليست متحمسة كثيراً” لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وفي مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الثاني لدول الجوار الأفغاني في طهران، قال عبد اللهيان: “نحن لسنا متحمسين كثيرا لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، إذا اقتصر الأمر على عودتها فقط”.

واعتبر أن الأهم من عودة واشنطن إلى الاتفاق هو “النتيجة التي ستسفر عنها هذه العودة”، مضيفا أن ذلك يتعلق بما إن كانت “هذه العودة ستخدم مصالح إيران أو لا، وهل ستصب في سياق إلغاء الحظر أو فرض المزيد من القيود الجديدة؟”.

ودعا عبد اللهيان الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إظهار أن “لديه إرادة جادة في العودة إلى الاتفاق النووي”.

وقال إن طهران تفترض أن بايدن يظهر “حسن النية”، وهو ما يجب أن يترجم في الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية.

وقال: “نحن الإيرانيون لدينا إرادة جدية من أنه لو عاد جميع الأطراف إلى تعهداتهم فإننا سنعود أيضا”.

وأضاف أن بلاده ستحدد موعد استئناف المفاوضات في فيينا مع مجموعة 4+1 “بعد تقييم نتائج محادثات نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية اليوم في بروكسل مع المسؤول الأوروبي إنريكي مورا”.