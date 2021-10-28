محمد الفلاح - لليوم الثاني.. فشل دولي في تبني قرار بشأن السودان

الخميس 28 أكتوبر 2021

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سعى جاهدا الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، للاتفاق على إعلان مشترك بشأن السودان مع معارضة روسيا.



من جانبه قال الرئيس الحالي للمجلس السفير الكيني مارتن كيماني، إنه: "للأسف لم نتوصل بعد إلى توافق" موضحا أمام بعض الصحفيين أنه "يتحدث بصفته الوطنية".

وأضاف أنه: "بعد نقاش صعب للغاية اتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا قويا بشأن هذا الموضوع" مشيراً إلى أن المجلس"أدان بشدة تحركات الجيش السوداني وحل الحكومة الانتقالية"، كما أعرب عن "أمله في أن يحذو مجلس الأمن حذوه".

وقال الدبلوماسي الكيني "إنها مرحلة مهمة جدا.. توضح بشكل أكبر موقف أفريقيا من الانقلابات والاستيلاء على السلطة من قبل الجيش والتي للأسف تتزايد".

وقال مارتن كيماني، إنه: "آمل في أن يفسرها مجلس الأمن على أنه تحدٍ للارتقاء إلى مستوى المسؤولية.. أن يكون إعلانه منسجما مع إعلان الاتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أن هذه هي رغبة "دول عديدة في المجلس".

وصرح دبلوماسيون أنه بعد التخلي عن فكرة إدانة الانقلاب "بأشد العبارات" بضغط من روسيا، عرقلت موسكو وبكين الأربعاء نصا جديدا يتحدث عن "القلق العميق" للمجلس.

كما أدان النص "تعليق عمل بعض المؤسسات الانتقالية" في السودان، و"إعلان حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة الانتقالية".

واختتم السفير الكيني، حديثه قائلا: "غالبا ما يتحدث الجميع في المجلس عن دعم مواقف أفريقيا.. لذلك سنرى أي وفود ستدعم حقًا موقف الاتحاد الأفريقي وعلى هذا الأمر أن يكون واضحًا جدا بحلول مساء اليوم أو غدًا".

وعقدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في السودان، بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.

والإثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما تضمنت قراراته لاحقا حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.