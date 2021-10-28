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محمد الفلاح - الجيش اليمني: معارك مأرب استنزفت قدرات الحوثي القتالية

الخميس 28 أكتوبر 2021

قالت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، إنها تخوض معارك بطولية في مختلف جبهات محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، استنزفت كل القدرات القتالية للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.



وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، في إيجاز صحفي، إن الجيش والمقاومة ورجال القبائل يخوضون ملاحم بطولية، وينفذون عمليات هجومية ويفشلون المحاولات الحوثية.

وكشف عن تحقيق تقدم و سيطرة لقوات الجيش في عدة مواقع جنوب مأرب خصوصاً منطقتي علفاء وملعاء والمناطق المجاورة لهما، والتي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.

ولفت العميد مجلي، إلى مصرع العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح ومقبوض عليه بينهم قيادات ميدانية، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة عدد 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية وعدد من المعدات والأسلحة.

وقال: "دمر الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية بعشرات العمليات الجوية مدفع 23 م/ ط وعربتين bmb ومخزن أسلحة و10 عربات مدرعة و11 طقما قتالياً كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للمليشيات الحوثية".

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للميليشيات الحوثية، في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، موضحا أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة حيث سقط العشرات من عناصرها وقياداتها بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي صرواح والمشجح على وجه التحديد.

وأضاف: "نفذت قواتنا في جبهة الكسارة عمليات إغارة وكمائن ناجحة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد واستعادت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة".

وبيّن أن مدفعية الجيش في الجبهات الغربية دمرت 5 عربات مدرعة و6 أطقم قتالية، بينما استهدف الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة و8 أطقم قتالية.

وفي محافظة تعز، شنت قوات الجيش في مديرية جبل حبشي جبهة العنين وكذلك في منطقتي حذران والصياحي، غرب مدينة تعز هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، حيث أسفرت المعارك الهجومية عن استعادة مواقع هامة وإلحاق الخسائر البشرية والمادية للحوثيين، بحسب العميد مجلي.

وعن العمليات العسكرية في جبهات "بيحان وعسيلان" بمحافظة شبوة، أشار إلى أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذ عمليات هجومية ضد الميليشيات الحوثية التابعة لإيران وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال "حققت قواتنا انتصارات ومكاسب على الأرض وقضت على الأنساق الحوثية، بمختلف الأسلحة في جبال بيحان وعسيلان غربي المحافظة، والتي نتج عنها مصرع عشرات القتلى والجرحى"، مؤكداً تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للمليشيات الحوثية بسلاح المدفعية.

كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت عدداً من المواقع والتحصينات للحوثيين ودمرت 6 عربات قتالية و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية.

ولفت الناطق الرسمي للجيش اليمني، إلى أن جبهات محافظة الجوف، تتواصل فيها العمليات القتالية من الأعمال التعرضية، والكمائن المتواصلة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي الجدافر وحويشيان.

وقال "تمكنت قواتنا من تحرير مناطق مهمة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية وتم استعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة".