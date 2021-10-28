شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يعفي سفراء السودان في 6 دول بينها أمريكا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن التلفزيون السوداني أن رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان أعفى سفراء السودان لدى 6 دول بينها أمريكا وفرنسا.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام السودانية المنحلة، قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن 3 سفراء سودانيين انشقوا وأعلنوا رفض الأحداث التي جرت في البلاد.

كما أنه تم إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، عقب اقتياده لمكان مجهول في بداية الأحداث الأاخيرة في السودان.