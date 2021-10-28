شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات الدولة المصرية.. قناة السويس والدور الاستراتيجى فى حركة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الخدمات اللوجستية فى قناة السويس إحدى عوامل التمكين الرئيسية فى المنطقة، حيث تنقل البضائع والخدمات في جميع أنحاء العالم، فيما تعمل العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطوير البنية التحتية للموانئ الخاصة بها، حتى تتمكن من المنافسة على حصة أكبر من سوق التجارة العالمية.

وأصبحت مصر اليوم من بين الدول الرائدة فى ذلك القطاع بفضل إصلاحاتها الاقتصادية المرنة التى مكنتها من تجاوز أزمات وتحديات تداعت لها اقتصادات عالمية كبرى، وأيضًا بفضل استثماراتها المتجددة. كما يؤدى قطاع التجارة الإلكترونية دورًا أيضًا فى عملية تحول صناعة الخدمات اللوجستية، مما يزيد من أهمية قطاعات عدة مثل التخزين والتسليم، وهو ما أكدته دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية

هيئة قناة السويس.. الثانية في الشرق الأوسط لعام 2021

وفي تصنيف مجموعة فوربس العالمية لقائمة أكبر عشر مؤسسات لوجستية في الشرق الأوسط لعام 2021، جاءت هيئة قناة السويس المصرية في المركز الثاني.

واعتمدت منهجية اختيار المؤسسات والشركات المختارة ضمن القائمة على عدة أسس أهمها تقييم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، بالإضافة إلى تحديد نسبة حركة التجارة التي مكنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية، فضلًا عن حساب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.

ممر ملاحي استراتيجي عالمي

تعد قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب بالمقارنة مع رأس الرجاء الصالح، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وهي قناة ملاحية عالمية هامة، يبلغ طولها 192 كيلومترًا (120 ميلًا)، وتصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، ويصبغ عليها هذا الموقع الفريد طابعًا من الأهمية الخاصة للعالم ولمصر كذلك، وهي اليوم تعتبر من بين الممرات الملاحية الأكثر أهمية في العالم لما تمثله من دور حيوي واستراتيجي في حركة التجارة العالمية، حيث يمر بها نحو 12% من التجارة العالمية سنويًا.

وتتعاظم أهمية القناة بقدر تطور و​ تنامي النقل البحري والتجارة العالمية؛ حيث يعد النقل البحري أرخص وسائل النقل. وبالفعل، يحقق طريق القناة وفورات في المسافة بين موانئ الشمال والجنوب من القناة، الأمر الذي يُترجم كوفر في الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة.

كما أن قناة السويس تعد من أهم مصادر الدخل القومي لمصر ، وقد سجلت القناة إيرادات بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2020. وخلال النصف الأول من عام 2021، عبرت 9763 سفينة من خلال الممر المائي لقناة السويس.