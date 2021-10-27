شكرا لقرائتكم خبر عن ينتحل صفة وزير الثقافة.. تفاصيل سطو قيادي حوثي على 47 منزلا تاريخيا بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

ذكر المركز الأميركي للعدالة أن مليشيا الحوثي قامت بعملية سطو على 47 منزلا في العاصمة المختطفة صنعاء.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام يمنية، فإن أحد قيادات المليشيا ويدعى ” عبدالله أحمد الكبسي” وينتحل صفة وزير الثقافة بصنعاء، بعد تعيينه من قبل المليشيا، قام مؤخرا بمصادرة ونهب منازل تاريخية بصنعاء.

وأضافت أنه قام بنهب أراضٍ لمنازل أثرية وتاريخية هدمتها السيول في المدينة التاريخية بصنعاء القديمة.

وأوضحت أن القيادي الحوثي قام برصد نحو 47 منزلا في إطار صنعاء القديمة منذ أواخر يوليو الماضي، حيث شرع في إجراءات الحجز والنهب للمنازل التاريخية وأراضي أخرى أصبحت أنقاض بفعل انهيارها جراء السيول.

وقد طالت عمليات النهب، منازل وأملاك أدباء ومؤرخين يمنيين، منهم الشاعر عبدالله البردوني الذي تم اعتبار منزله المدمر ضمن المنازل المهجورة.

يذكر أن مليشيا الحوثي قامت في فبراير الماضي، بهدم جامع النهرين التاريخي الذي يعد واحدا من أهم المساجد الأثرية في الحضارة الإسلامية، بدعوى أن “القبلة منحرفة”.