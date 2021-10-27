شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تراقب سلالة جديدة من المتحورة دلتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب عدوى سلالة ( AY.4.2 ) من المتحورة دلتا التي باتت تظهر أكثر في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وذكرت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوباء أنها سجلت زيادة في انتقال سلالة (AY.4.2) منذ يوليو، وتتضمن ثلاث متحورات إضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس Spike.

وأشارت إلى أنه تم تحميل تسلسلات (AY.4.2) إلى قاعدة البيانات العالمية GISAID من 43 دولة. 93 % كانت من المملكة المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.

ومثلت هذه السلالة 5,9% من جميع حالات المتحورة دلتا التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر.

ووفقاً للمنظمة فإن "دراسات وبائية ومخبرية جارية" لتحديد ما إذا كانت (AY.4.2) أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.