بالاسم.. مدينة مصرية تفوز بجائزة اليونسكو في "التعلم مدى الحياة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حازت مدينة دمياط المصرية جائزة اليونسكو للمدينة التعليمية ضمن 10 مدن عالمياً فازت بالجائزة لتحقيقها إنجازات بارزة بمجال التعلم مدى الحياة.



وقالت محافظ دمياط منال عوض في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك توجهاً لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير المهارات الأساسية بين البالغين في المحافظة وتحسين الصحة العامة لأكثر من 330 ألف نسمة.

وأشارت إلى أن الإدارات المحلية المختصة ومنها التعليم والمرأة والطفولة والأمومة والشباب والرياضة والصحة عملت مع المكتبات المحلية في المدينة وقصر الثقافة والإعلام ومركز المعلومات من أجل ضمان تطبيق مفاهيم التعلم مدى الحياة عبر القطاعات المختلفة.

وأوضحت أن مشروع "المدن الآمنة" اهتم بشكل خاص بتعزيز ريادة المرأة للأعمال.