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روسيا تسجل 36582 إصابة جديدة بـ "كورونا" و1123 حالة وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 36582 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1123 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة غير مسبوقة في حالات الوفيات .

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - ارتفاع إجمالي الإصابات والوفيات إلى ثمانية ملايين و352 ألفا و 601، منها 233 ألفا و898 حالة وفاة بينما تماثل 29151 مريضا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و 242 ألفا و735 شخصا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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