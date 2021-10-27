رويترز: الجيش يقيل مدير سلطة الطيران المدني في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت مصادر في قطاع الطيران السوداني، اليوم الأربعاء، إن الجيش أقال إبراهيم عدلان، المدير العام لسلطة الطيران المدني.

وكانت سلطة الطيران المدني في السودان أعلنت أن مطار الخرطوم الدولي أعاد فتح أبوابه اعتبارا من يوم الأربعاء، بعد توقف استمر منذ الاثنين؛ بسبب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في البلاد.

يأتي ذلك في ظل سماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي احتجزوه، الاثنين، مع وزراء آخرين في حكومته، بالعودة إلى منزله، بعد ردود أفعال دولية واسعة على التطورات الأخيرة في البلاد.