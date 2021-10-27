مصرع عامل انهار عليه حفر صرف صحي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انهيار ناتج حفر صرف صحي عليه، بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بانهيار ناتج حفر صرف صحي بقرية الفقاعي التابعة لمركز ببا، على أحد العمال أثناء عمله.

انتقل فريق إنقاذ بري من قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، والوحدة المحلية لمركز ببا، وجرى رفع ناتج الحفر وانتشال الجثمان الذي تبين أنه لعامل يدعى "محمود م.ع"، 38 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.