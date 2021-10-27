جامعة بني سويف تتقدم 18 مرتبة عن العام الماضي عالميًا في تصنيف US news

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، احتلال الجامعة الترتيب 538 عالميًا في مجال الفيزياء، و815 عالميًا في الكيمياء، طبقاً لنتائج تصنيف US news الأمريكي، كما حصلت الجامعة في تصنيف قطاع علوم الأدوية والسموم على المرتبة رقم 188 عالميًا متقدمة 54 مركزًا عن العام الماضي.

وأضاف أن الجامعة حصلت على المرتبة 11 على الجامعات المصرية، والذي وصل عددهم هذا العام إلى 17 جامعة داخل التصنيف، وصنفت في المرتبة رقم 994 عالميًا ضمن أفضل الجامعات، والذي يزيد عددهم عن 25 ألف جامعة، متقدمة 18 مرتبة عن العام الماضي عالميًا، كما حصلت على المرتبة رقم 36 على المستوى الإفريقي.

وأوضح أن تصنيف US news يعتمد على عدة معايير معظمها مرتبطة كليًا بالبحث العلمي والنشر الدولي على التوالي، بالإضافة إلى السمعة البحثية عالميًا وإقليميًا والتي تتضمن النشر الدولي، والكتب الدولية، والمؤتمرات الدولية، ومعدلات الاستشهاد النوعية، والعدد الإجمالي للاستشهادات، والأبحاث في المجلات المستشهد بها.

وأشارت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إلى أن التصنيفات تعتمد على عدة معايير أهمها البحث العلمي، والنشر الدولي، ومعايير جودة التعليم، وتوظيف الخريجين، وعلاقة الجامعة بالصناعة، لافتة إلى أن معايير التصنيف في حد ذاتها تُعد طريقة لترتيب الجامعات سواء دوليًا أو إقليميًا أو على مستوى موضوع علمي معين، وأيضا للجامعات الشابة والجامعات الموجودة في دول العالم النامية، إذ جاءت نتيجة تصنيف US news مؤشر واضح لتحقيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لدعم رفع التصنيف من قبل مركز تطوير الأداء الجامعي، ومكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، لدعم البحث العلمي وتطوير مخرجاته.