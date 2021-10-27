طيران التحالف يقطع إمدادات الحوثيين ويدمر عتادهم

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أن الجيش، مسنودا بالمقاومة الشعبية، يخوض معارك بطولية في مختلف جبهات محافظة مأرب، استنزفت كل القدرات القتالية للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران. وأوضح: «دمر الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية بعشرات العمليات الجوية مدفع 23 م/ ط، وعربتي BMB، ومخزن أسلحة، و10 عربات مدرعة، و11 طقما قتاليا كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للميليشيات الحوثية».

وقال العميد مجلي إن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل يخوضون ملاحم بطولية، وينفذون عمليات هجومية، ويفشلون المحاولات الحوثية، مضيفا: «قواتنا حققت التقدم والسيطرة في عدة مواقع جنوب مأرب، خصوصا منطقتي علفاء وملعاء، والمناطق المجاورة لهما، التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية».

8 عربات

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية مصرع العشرات من عناصر الحوثي، بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، منهم قيادات ميدانية، مشيرا إلى أن مدفعية الجيش دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة 8 عربات مدرعة، و7 أطقم قتالية، وعدد من المعدات والأسلحة.

وبيّن العميد مجلي أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للميليشيات الحوثية في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، لافتا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصرها وقياداتها بين قتيل وجريح في جبهتي «صرواح» و«المشجح» على وجه التحديد.

وأضاف: «نفذت قواتنا في جبهة الكسارة عمليات إغارة وكمائن ناجحة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، واستعادت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة».

وأوضح العميد مجلي أن مدفعية الجيش في الجبهات الغربية دمرت 5 عربات مدرعة و6 أطقم قتالية، بينما استهدف الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة و8 أطقم قتالية.

هجوم مباغت

في محافظة «تعز»، شنت قوات الجيش في مديرية«جبل حبشي» وجبهة «العنين»، وكذلك في منطقتي «حذران» و«الصياحي»، غرب تعز، هجوما مباغتا على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، لتسفر المعارك الهجومية عن استعادة مواقع مهمة، وإلحاق الخسائر البشرية والمادية بالعدو الحوثي.

وأكد ناطق القوات المسلحة أن الجيش لا يزال يخوض معاركه الهجومية غربي «تعز»، محققا التقدمات بشجاعة وثبات وعزيمة في مختلف الجبهات القتالية.

وذكر أن الجيش الوطني في الجبهة الشرقية لمدينة «تعز» ومحيط معسكر الدفاع الجوي، شمال غرب المدينة، أفشل تسللات وهجمات للميليشيات الحوثية، وتمكن خلالها من إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للميليشيات الحوثية الإرهابية.

عشرات القتلى

عن العمليات العسكرية في جبهات «بيحان» و«عسيلان» بمحافظة شبوة، أشار العميد مجلي إلى أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذا عمليات هجومية ضد الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال: «حققت قواتنا انتصارات ومكاسب على الأرض، وقضت على الأنساق الحوثية بمختلف الأسلحة في جبال بيحان وعسيلان غربي المحافظة، مما نتج عنه مصرع عشرات القتلى والجرحى»، مؤكدا تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية بسلاح المدفعية.

كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت عددا من المواقع والتحصينات للعدو، و6 عربات قتالية، و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية.

ولفت ناطق القوات المسلحة إلى أن جبهات محافظة الجوف تتواصل فيها العمليات القتالية مع الأعمال التعرضية، والكمائن المتواصلة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي«الجدافر» و«حويشيان».

وقال: «تمكنت قواتنا من تحرير مناطق مهمة شرق مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية، وتمت استعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة».

خسائر الميليشيات في الجبهات

مأرب

تدمير 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية وعدد من المعدات والأسلحة

شبوة

تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للمليشيات