إعادة فرز 70 محطة انتخابية في العراق

70 محطة
قال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، في تصريح صحفي، إن فرق المفوضية باشرت إعادة عمليات العد والفرز يدويا لـ70 محطة انتخابية في «نينوى»، في إطار جدول زمني، يشمل إعادة العد والفرز يدويا لصناديق الاقتراع التي قدمت بشأنها طعون وشكاوى من قِبل الكيانات والأحزاب والمرشحين.
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