الإفريقي يعلق عضوية السودان

أعلن الاتحاد الإفريقي الأربعاء، أنه علق عضوية السودان في الاتحاد المؤلف من 55 دولة، بعد الإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد

الفتاح برهان، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء الإثنين الماضي.

وجاء في بيان مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن قرار التعليق «تم تفعيله فورا» ويحظر السودان من جميع أنشطة الاتحاد«لحين الاستعادة الفعلية للسلطة الانتقالية بقيادة المدنيين».