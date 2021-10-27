سويسرا تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 32 دقيقة

وسّعت سويسرا قائمة عقوباتها ضد موسكو على خلفية عودة القرم لقوام روسيا، لتشمل 8 شخصيات بينها ليونيد ميخائيلوك رئيس دائرة التحقيق الروسية بجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول.

وأشار بيان أمانة الدولة السوسرية للشؤون الاقتصادية إلى أن “الإجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي”.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى ليونيد ميخائيلوك، ضمت القائمة أيضا رئيس قسم التحقيق الروسي لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، فلاديمير تيرنتييف، والقضاة فيكتور موزيليانسكي، وغالينا ريدكو، وميخائيل بيلوسوف، وأندريه دولغوبولوف، والمحقق محمد ماحميدوف والمدعي العام يفغيني كولبيكوف”.

وأوضح أن “إدراجهم في القائمة السوداء في برن جاء نتيجة لدعمهم السياسات التي تقوض وتهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.

وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تتبع سياسة عقوبات مستقلة.