إنذار أمني أمريكي بشأن الوضع في السودان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت السفارة الأمريكية في السودان اليوم الأربعاء، إنذارا أمنيا، مطالبة مواطنيها بتوخي الحيطة والحذر وعدم محاولة الوصول إلى مقرها في العاصمة الخرطوم.

السفارة الامريكية أكد في بيان لها: أنها “تلقت تقارير عن احتجاجات متقطعة تحتدم داخل العاصمة السودانية وفي محيطها، لافتة إلى أن “المتظاهرين أقاموا حواجز في بعض الطرق، فيما نصب العسكريون عددا من نقاط التفتيش، ما أسفر عن تعقيد حركة النقل بشدة في بعض المناطق المحددة”.

وأوصت السفارة الأمريكيين باللجوء إلى أقرب مكان آمن، مشيرة إلى أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان مطار الخرطوم الدولي سيستأنف عمله اعتبارا من الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، وفقا لإعلان سلطة الطيران المدني.

كما دعت السفارة الأمريكيين بالامتناع عن السفر إلى المطار دون حصولهم على تأكيد مباشر لرحلتهم أو “توقعات” بشأن منحهم ممرا آمنا إلى المطار أو تأكيد السفارة بدء تسيير الرحلات من المطار، مشيرة إلى أن أيا من هذه الشروط لم يتوفر بعد، محذرة من اضطراب محتمل في الاتصالات الهاتفية،

ولفتت السفارة إلى أنها “تلقت تقارير عن اعتقال متظاهرين، لكن دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوفهم أو اندلاع مواجهات عنيفة جديدة منذ الليلة الماضية”، موضحة أن “تقارير غير مؤكدة تلقتها تتحدث عن 12 قتيلا و100 جريح في ليلة الاثنين على الثلاثاء جراء اشتباكات بين المحتجين والعسكريين، دون ورود أنباء عن احتجاز أو إصابة أو مقتل مواطنين أمريكيين في المدينة”.

يذكر أن الخرطوم يشهد اضطرابات منذ إعلان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق “عبد الفتاح البرهان”، السيطرة على البلاد من خلال تولي الجيش للسلطة، وحلّ مؤسسات الفترة الانتقالية بما فيها مجلس السيادة الذي يرأسه بنفسه.