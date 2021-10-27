إغلاق الطرق المؤدية لمبنى الكونغرس بعد تهديد بوجود قنبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2021 9:23 مساءً

أغلقت الشرطة الأمريكية الطرق المؤدية إلى مبنى الكونغرس، بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة في محيط المبنى.

وتجري عناصر شرطة الكابيتول تحقيقاتها بعد ورود تهديد بوجود قنبلة في محيط المبنى.

تلقت شرطة الكابيتول الأمريكية “تهديدًا محددًا يفيد بوجود قنبلة في مبنى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وقضى رجال الشرطة ساعات في تفتيش مجمّع مباني منطقة الكابيتول، لكن دون جدوى، وبسبب التهديد المحتمل، أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مجمع المباني.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية عدة صور ومقطع فيديو على تويتر، تظهر وجودًا مكثفًا للشرطة في مجمع الكابيتول.

وفي وقت سابق، تلقى رجل أطول عقوبة مرتبطة بحادث تمرد اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، على الرغم من عدم وجوده في أعمال الشغب.

جاء ذلك بعدما حكم قاض فيدرالي على تروي سموكس (58 عاما)، من ولاية تكساس الأمريكية، بالسجن 14 شهرا، بعد أن اعترف بأنه مذنب في إحدى جرائم نقل التهديدات بين الولايات، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.