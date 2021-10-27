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روسيا تسجل 36582 إصابة جديدة بـ "كورونا" و1123 حالة وفاة

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 36582 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1123 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة غير مسبوقة في حالات الوفيات .

 

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - ارتفاع إجمالي الإصابات والوفيات إلى ثمانية ملايين و352 ألفا و 601، منها 233 ألفا و898 حالة وفاة بينما تماثل 29151 مريضا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و 242 ألفا و735 شخصا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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