بايدن‭ ‬يتعهد بدعم دول جنوب شرق آسيا في الدفاع عن حرية الملاحة والديمقراطية‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حلفائها في جنوب شرق آسيا في الدفاع عن حرية الملاحة البحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان.

وأكد بايدن أنه يدعم الجهود الرامية إلى محاسبة المجلس العسكري في ميانمار فيما يتعلق بالتزاماته بإحلال السلام في البلاد.

وأصبحت منطقة جنوب شرق آسيا ساحة مواجهة إستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، التي تسيطر على معظم بحر الصين الجنوبي، وصعَّدت من ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، وهي جزيرة شبه مستقلة، لكن بكين تعتبرها جزءًا من أراضيها