محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، ”العلاقات الأخوية الراسخة“، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل في مجلسه بقصر البحر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يرافقه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

وأوضحت الوكالة أن الطرفين ”تبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة، متمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار“.