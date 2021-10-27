السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية "كيانًا إرهابيًا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي ”بتصنيف جمعية ”القرض الحسن“ ومقرها لبنان، كيانًا إرهابيًا، لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله“.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة في بيان لها أن الجمعية ”تعمل على إدارة أموال تنظيم حزب الله وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية“.

وذكر البيان أن ”المملكة العربية السعودية ستواصل العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم“، وفقًا للبيان.