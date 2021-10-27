أردوغان: رئيس أذربيجان سيواصل نهجه الحاسم تجاه إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لبحث التوترات بين طهران وباكو، مؤكداً أن ”علييف سيواصل نهجه الحاسم تجاه طهران“.



وأعرب أردوغان عن أمله في أن ”لا يتسبب سلوك إيران في مشاكل في العلاقات بين البلدين“، على حد قوله.

وأضاف أردوغان، في تصريحات للصحفيين في طريق عودته من زيارة استغرقت يومًا واحدًا إلى جمهورية أذربيجان، ورداً على سؤال حول تهم إيران الأخيرة لأذربيجان بإحضار إسرائيل إلى المنطقة: ”بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وهو أكد لي أنه ليست هناك تنازلات مقدمة من باكو لإسرائيل، والأمر يتعلق فقط بتبادل المنتجات كما هو الحال بالنسبة للبلدان الأخرى“.