شرطة الرياض تضبط سعودياً ظهر في فيديو متحرشاً بامرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت شرطة مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مواطن تحرش بامرأة في العاصمة الرياض.



ونشر حساب ”الأمن العام“ التابع لوزارة الداخلية السعودية صورة للحظة القبض على الشخص المتحرش.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص خلال تحرشه بالمرأة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إنه ”إشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض عليه“.

وأوضح الكريديس، في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه ”تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة“.