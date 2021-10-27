ولي عهد ابوظبي يبحث ورئيسي أرمينيا وسيشل علاقات الصداقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كل على حده، رئيس أرمينيا ورئيس سيشل.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل، خلال اللقاءين اللذين عقدا في قصر البحر، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في دولة الإمارات وهذين البلدين وتحقق تطلعاتهم المشتركة.

واستعرضت المباحثات أيضاً عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يجمع ثقافات شعوب العالم وتاريخها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية، وما تقدمه الدول المشاركة من تجاربها الإنسانية والحضارية في مجالات الاستدامة والابتكار العلمي.