العراق.. توتر أمني ومخاوف من اندلاع عنف طائفي في ديالى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يسود محافظة ديالى العراقية، توتر أمني، منذ مساء الثلاثاء، وسط مخاوف من اندلاع عنف واقتتال طائفي، بعد دخول ميليشيات مسلحة على خط الأزمة.

ويأتي ذلك بعد تعرض منطقة ”المقدادية“، لهجوم عنيف شنته عناصر من تنظيم داعش، مما أدى إلى مقتل 14 شخصًا، وإصابة نحو 20 آخرين، بحسب مصادر عراقية.

وعقب الهجوم، استهدفت ميليشيات مسلحة، قرية ”نهر الإمام“، التي تقطنها غالبية من السنة، جالبة معها آليات جرفت البساتين، فيما نشطت عمليات أخرى، مثل: الاختطاف، وحرق المنازل، وغيرها.